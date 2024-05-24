У БЕБ назвали заяву Dragon Capital про тиск на бізнес маніпуляцією

Заяви про тиск з боку БЕБ на одну з компаній Dragon Capital не відповідають дійсності, розслідування велося за фактом ухилення від сплати податків. Про це заявили в Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомляє Економічна правда.

"Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито" , - йдеться у повідомленні.

Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження.

У бюро зазначили, що розцінювання факту "відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією".

"Відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи" , - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, група компаній Dragon Capital Томаша Фіали заявляє про продовження тиску правоохоронних органів на бізнес, зокрема з боку Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зазначається, що упродовж останніх кількох місяців Dragon Capital зіткнувся з тим, що органи БЕБ проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) — одного з ключових активів інвестиційної компанії, що був придбаний у турецьких бізнесменів у березні 2018 року.