В МОЗ назвали кількість зареєстрованих пацієнтів з ПТСР
В електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 23 тисячі пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом.Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.
"За 2023 рік в електронній системі охорони здоров'я було 23 тисячі діагнозів", - сказав Ляшко.
За його словами, інформацію щодо кількості військових з таким діагнозом буде оприлюднено після перемоги України у війні.
Міністр зазначив, що ПТСР лікується, хоч це є і нелегким процесом, тож при певних симптомах необхідно звернутися до психолога чи до сімейного лікаря, щоб не було подальших ускладнень.
Ляшко наголосив, що лікувати хворобу набагато довше і тяжче аніж її профілактувати.
"Ми в пошуках іноваційних методів лікування, і ми в Україні відкриті для проведення клінічних досліджень. Зараз на базі нашого центру "Лісова поляна" в Пущі Водиці розпочинаємо більш детально вивчати психоделічну терапію і готові робити клінічну базу для того, щоб це вчити. Тому треба в цьому напрямку рухатися", - сказав міністр.