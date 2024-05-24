В МОЗ назвали кількість зареєстрованих пацієнтів з ПТСР

В електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 23 тисячі пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом.Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

"За 2023 рік в електронній системі охорони здоров'я було 23 тисячі діагнозів" , - сказав Ляшко.

За його словами, інформацію щодо кількості військових з таким діагнозом буде оприлюднено після перемоги України у війні.

Міністр зазначив, що ПТСР лікується, хоч це є і нелегким процесом, тож при певних симптомах необхідно звернутися до психолога чи до сімейного лікаря, щоб не було подальших ускладнень.

Ляшко наголосив, що лікувати хворобу набагато довше і тяжче аніж її профілактувати.