КНДР готує запуск ще одного розвідувального супутника – Південна Корея

Військові Південної Кореї виявили ознаки підготовки Північної Кореї до запуску ще одного військового супутника-розвідника, повідомляє Укрінформ.

"Очевидні ознаки підготовки до запуску військового розвідувального супутника Північної Кореї нещодавно були виявлені в районі Тонгчанг-рі. Південнокорейські та американські розвідувальні органи уважно відстежують відповідну діяльність" , — сказав представник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Північнокорейський полігон для запуску супутників Сохе розташований у Тонгчанг-рі в північно-західній провінції Північний Пхьонган.

Зазначається, що у грудні Пхеньян пообіцяв запустити ще три супутники-шпигуни цього року через місяць після успішного виведення свого першого на орбіту.

Раніше цього року міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив журналістам, що супутник КНДР Malligyong-1 обертається навколо Землі без активності.

Південна Корея планує до 2030 року вивести на навколоземну орбіту близько 60 малих і мікророзмірних розвідувальних супутників для зміцнення власних можливостей моніторингу загроз із боку КНДР.