В Україні оголошували тривогу через зліт винищувача МіГ-31К (Оновлено)

В усіх регіонах України вдень 24 травня оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка" , – йдеться в повідомленні. ﻿

О 13:47 оголосили про відбій загрози. Повідомлень про пуски ракет не було.

Водночас активність ворожої тактичної авіації на сході зберігається. ЗСУ попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.