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В Україні оголошували тривогу через зліт винищувача МіГ-31К (Оновлено)

В Україні оголошували тривогу через зліт винищувача МіГ-31К (Оновлено)
Фото: kremlin.ru

В усіх регіонах України вдень 24 травня оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.﻿

О 13:47 оголосили про відбій загрози. Повідомлень про пуски ракет не було.

Водночас активність ворожої тактичної авіації на сході зберігається. ЗСУ попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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