В Україні оголошували тривогу через зліт винищувача МіГ-31К (Оновлено)
В усіх регіонах України вдень 24 травня оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.
О 13:47 оголосили про відбій загрози. Повідомлень про пуски ракет не було.
Водночас активність ворожої тактичної авіації на сході зберігається. ЗСУ попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.