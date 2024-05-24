У МЗС Молдови заявили, що РФ використовує країну для випробувань технологій впливу

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що Росія використовує його країну для випробування своїх нових технологій впливу та втручання, щоб згодом використати їх в інших країнах. Про це Попшой сказав в інтерв'ю Digi24, повідомляє Новое время.

«Одним із пояснень може бути географічне розташування поблизу України, іншим — інтереси Російської Федерації та готовність різних акторів у Республіці Молдова зраджувати національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного» , — сказав він.

Голова МЗС Молдови також зазначив, що його країна залишається вразливою до загроз через слабкість у боротьбі з дезінформацією та в кіберпросторі, а також через корупцію.

«Всі ці фактори роблять нас вразливими, і Російська Федерація використовує Республіку Молдова як розплідник, як чашку Петрі, щоб випробувати свої нові технології впливу і втручання, а потім, якщо вони виявляться ефективними, використовувати їх в інших місцях» , — наголосив Попшой.

Міністр закордонних справ Молдом закликав міжнародних партнерів допомогти дати відсіч цим загрозам, аби ці тактики гібридної війни не були експортовані в інші країни.



