Зеленський приїхав до Харкова: зібрав нараду про ситуацію в регіоні
Президент України Володимир Зеленський 24 травня приїхав до Харкова, де провів оперативну нараду про ситуацію з бойовими діями на Харківщині та підготовці регіону до опалювального сезону.
Про це йдеться у повідомленні Зеленського у соцмережах.
"Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.
Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні.