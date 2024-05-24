Зеленський приїхав до Харкова: зібрав нараду про ситуацію в регіоні

Президент України Володимир Зеленський 24 травня приїхав до Харкова, де провів оперативну нараду про ситуацію з бойовими діями на Харківщині та підготовці регіону до опалювального сезону.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Зеленського у соцмережах.

"Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.