Танки, HIMARS та снаряди: новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS. Про це повідомили у пресслужбу уряду Німеччини, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:

десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.