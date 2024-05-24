Авіація РФ за два дні упустила на Бєлгородську область чотири бомби

Російські військові літаки продовжують бомбардувати власну територію, кидаючи на неї свої авіаційні боєприпаси. Про це з посиланням на місцеві екстрені служби інформував ASTRA, повідомляє Новое время.

За його даними, всього за останні дві доби на Бєлгородську область було скинуто одразу чотири авіабомби ФАБ-250.

«22 травня біля житлового будинку на вулиці Лісовій у селі Ясні Зорі Бєлгородського району знайшли ФАБ-250. Жителів вулиці евакуювали. 23 травня ФАБ-250 впала на територію мисливського господарства у селищі Поляна у Шебекинському міському окрузі. Цього самого дня ще дві ФАБ-500 знайшли у полі біля села Пристень цього ж округу» , — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою The Insider зазначає, що від початку 2024 року на регіон впало вже 38 російських авіабомб різних модифікацій та одна ракета Х-59.