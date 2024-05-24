Прикордонники виявили у Тисі ще одного потопельника

На Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса тіло ще одного загиблого чоловіка.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що тіло несло течією вздовж берега. Загиблим виявився жителем Закарпаття 1975 року народження.

"На місце викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Тіло витягли на берег. Які обставини змусили громадянина опинитися у річці, котра забрала його життя, – встановлює слідство" , – йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення в Тисі потонули понад 30 чоловіків, проте реальна кількість загиблих може бути більшою.

На початку травня в річці знизився рівень води, тому прикордонники почали знаходити більше тіл.