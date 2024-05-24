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АТЕШ: РФ евакуює своїх військових із Джанкоя та відновлює аеродроми в Криму

АТЕШ: РФ евакуює своїх військових із Джанкоя та відновлює аеродроми в Криму
Фото: t.me/atesh_ua

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців із тимчасово окупованого Джанкоя в Криму, і активно відновлюють аеродроми в глибині півострова. Про це йдеться в повідомленні партизанського руху АТЕШ.

Українські агенти з різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя та активне відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

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t.me/atesh_ua
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t.me/atesh_ua

Проте, за даними партизанів, попри всі зусилля, окупанти не зможуть збудувати закриті укриття для своїх літаків через складні технологічні процеси, високу вартість будівництва та значні тимчасові витрати.

Дії росіян, на думку АТЕШ, свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак українських військ.

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