Країна НАТО замовила у Rheinmetall артснаряди на 300 млн євро

Одна з країн-членів НАТО замовила у німецької оборонної компанії Rheinmetall постачання артилерійських боєприпасів. З посиланням на пресслужбу Rheinmetall, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними компанії, замовлення включає в себе кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів метальних зарядів. Загальна вартість замовлення становить майже 300 мільйонів євро. Поставки здійснюватимуться в період з 2024 по 2028 рік

"Необхідність поповнити запаси боєприпасів збройних сил унаслідок війни в Україні принесла Rheinmetall великі замовлення в галузі артилерійських боєприпасів" , - заявили в компанії.

При цьому там зазначили, що нові замовлення ще раз підкреслюють провідну технологічну позицію Rheinmetall у розробці та виробництві боєприпасів у Європі.

Ініціатива Чехії з боєприпасів для України

Європейський союз ще минулого року оголосив про намір передати Україні близько одного мільйона артилерійських боєприпасів. Однак через рік виявилося, що ЄС не вдалося дотриматися своєї обіцянки і поставив набагато менше снарядів, ніж передбачалося.

У зв'язку з цим президент Чехії Петр Павел ініціював закупівлю снарядів для України у третіх країн, при цьому частина з них є союзниками Росії. Так, Празі за допомогою переговорів вдалося виявити понад один мільйон боєприпасів. Крім цього, влада Чехії говорила, що кількість боєприпасів для України може зрости, оскільки постачальники пообіцяли збільшити їхню кількість до 1,5 млн одиниць.

Країни-союзники України після пропозиції Павела почали оголошувати про приєднання до ініціативи та передачі десятків мільйонів євро на купівлю снарядів. Раніше в Чехії заявляли, що перші постачання артилерійських снарядів можуть розпочатися вже у червні.