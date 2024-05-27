Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок ударів авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 15. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати.
Про це повідомили в ДСНС.
"Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих", – йдеться в повідомленні.
Психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих та постраждалим.