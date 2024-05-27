Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок ударів авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 15. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати.

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

"Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих" , – йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих та постраждалим.