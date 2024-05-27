Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 16

Кількість загиблих внаслідок ударів авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 16. Ще 46 людини постраждали. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати.

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

"Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих" , – йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих та постраждалим.

Оновлено о 13:12. Стало відомо про ще одну жертву. Таким чином, кількість загиблих зросла до 16, повідомили﻿ в ДСНС.

Також кількість постраждалих зросла з 44 до 46.