У Чехії впевнені, що Захід перейде "червону лінію" щодо ударів України по РФ

У МЗС Чехії впевнені, що незабаром західні партнери України подолають "червону лінію" щодо ударів по Росії. Таку думку в інтерв’ю висловив спецпредставник МЗС Чехії з питань "Східного партнерства" Давід Стулік, повідомляє Європейська правда.

Дипломат пояснив, що військові об'єкти або скупчення військової сили на території Росії є легітимними цілями для Збройних сил України.

"Бо ці російські війська там перебувають для того, щоб звідти продовжувати протиправну агресію на території України. А отже, удари по них є самозахистом, який Україні дозволяє міжнародне право" , – зазначив Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну.

Він додав, що не бити по військових цілях у Росії – "це ніби воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною".

Стулік висловив переконання, що країни Заходу, які наразі забороняють Києву атакувати російську територію західною зброєю, невдовзі перетнуть і цю "червону лінію".

Він пригадав, що багато хто був наляканий, коли Україна починала завдавати ударів по Криму, але попри погрози росіян про "ядерний попіл" нічого не відбулося.

"Потім, так само попри побоювання, почали постачати танки. Потім – оголосили про постачання винищувачів F-16. А зараз низка країн ЄС і НАТО, а також генсекретар Альянсу, кажуть про потребу переосмислити й інші обмеження.

Тому я думаю, що поступово ми перетнемо і "червону лінію" щодо ударів по військових цілях у Росії, якої досі дотримуються деякі країни НАТО – підкреслю, що не всі" , – сказав Стулік.

Разом з тим він висловив жаль, що ці зміни відбуваються повільно, оскільки ядерний шантаж Росії досі працює, а в окремих країнах є побоювання великої війни в Європі, і "Росія на це тисне".