Кабмін затвердив умови залучення $7,9 млрд кредиту від США

Україна і США домовились про умови залучення $7,8 млрд кредиту, який передбачений новим американським пакетом допомоги. Відповідний проєкт угоди між країнами ухвалив український уряд. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані наш державний бюджет", – сказав Шмигаль на засіданні уряду 30 травня.

Як уточнив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, в угоді прописані фінансові умови надання позики:

фіксована сума на момент виділення коштів;

нарахування відсотків та коригування з урахуванням інфляції не передбачено;

після 15 листопада 2024 року президент США може скасувати до 50% суми повернення, після 1 січня 2026 року президент США може скасувати суму, що залишилася.

У разі, якщо рішення щодо скасування не було прийнято президентом США у визначений термін протягом 40 років після надання такого фінансування, то сторони домовляються провести переговори щодо можливості такого повернення.

Також сьогодні Кабмін підтримав рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу, уточнив Шмигаль.