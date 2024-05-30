Столтенберг поділився очікуваннями від липневого саміту НАТО щодо України

Під час липневого засідання НАТО, зміцнення підтримки України буде одним з питань, яке обговорять лідери країн-членів альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian.

За словами Столтенберга, під час засідання буде зроблено кроки щодо інвестування в безпеку альянсу, зміцнення зв'язків з партнерами, а також посилення підтримки України.

Він додав, що виклики, з якими сьогодні бореться Україна, стають дедалі більшими та складнішими. Перемога країни залежить від рішучої підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.

"Тому на липневому саміті НАТО ми плануємо поставити нашу підтримку на міцніший фундамент. В тому числі за рахунок посилення ролі НАТО в координації допомоги в галузі безпеки і тренувань, а також багаторічних фінансових зобов'язань" , - додав генеральний секретар НАТО.

Зокрема під час засідання порушать питання посилення співпраці з партнерами НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мова йде про Австралію, Нову Зеландію, Японію й інших.

"На нашому завтрашньому засіданні на рівні міністрів закордонних справ ми також обговоримо, як подолати нестабільність у нашому південному сусідстві, в тому числі постійну загрозу тероризму" , - додав він.

Саміт НАТО

Саміт запланований на 9-11 липня у Вашингтоні. Як розповіла віцепрем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Україна розраховує на ухвалення рішень з боку союзників щодо посилення протиповітряної та протиракетної оборони країни. Зокрема, як вона розповіла, питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному.