ПАРЄ закликала країни ЄС продовжити тимчасовий захист українським біженцям

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування українців на територіях цих країн, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє сайт ПАРЄ

"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", - йдеться в документі, який стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.

Комісія зокрема просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".

В ухваленому проєкті резолюції перераховано також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за останні два роки понад 5,9 мільйона громадян України отримали притулок у Європі, а понад 500 000 перебувають в інших країнах. Крім того, в Україні налічується близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялось, лише половина українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії готові повернутися додому, якщо для цього будуть відповідні умови. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.