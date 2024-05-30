МЗС Польщі оголосило про обмеження для дипломатів з РФ: Захарова відреагувала

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про обмеження на пересування територією країни для російських дипломатів за виключенням посла, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС з посиланням на Onet.

"Я щойно повідомив про рішення Польщі у зв’язку з участю Росії в гібридній війні проти Євросоюзу та Польщі. На пересування російських дипломатів у нашій країні будуть введені обмеження" , — сказав міністр, зазначивши, що найближчим часом Посольство Росії в Польщі отримає з цього приводу відповідну ноту.

Сікорський уточнив, що дипломатичні працівники Посольства РФ зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, у якому знаходиться Варшава, а консули – лише у воєводствах за місцем розташування Консульства.

Голова МЗС Польщі висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Польщі.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія запровадить заходи у відповідь, повідомляє "РБК".