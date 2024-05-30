МЗС відреагувало на заяву прем'єра Грузії про "країну, що обвалилася"

Міністерство закордонних справ засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в коментарі на сайті МЗС.

Зовнішньополітичне відомство назвало неприйнятними та обурливими слова Кобахідзе щодо України та перекручені ним оцінки подій у державі.

Там нагадали прем'єру Грузії, що саме Росія напала на Україну та "відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл", тоді як він сам у своїй заяві жодного разу не згадав про державу-агресорку.

"Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва", – констатувало МЗС.

Міністерство закликало грузинських політиків утриматись від аналогічних заяв, які "вчергове повторюють російські наративи".

У четвер прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе сказав, що за загибель десятків тисяч людей в Україні ніхто не несе відповідальності.

Нещодавно Кобахідзе також казав, що опоненти влади хочуть "українізації Гр﻿﻿узії" і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир.