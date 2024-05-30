МЗС відреагувало на заяву прем'єра Грузії про "країну, що обвалилася"
Міністерство закордонних справ засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в коментарі на сайті МЗС.
Зовнішньополітичне відомство назвало неприйнятними та обурливими слова Кобахідзе щодо України та перекручені ним оцінки подій у державі.
Там нагадали прем'єру Грузії, що саме Росія напала на Україну та "відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл", тоді як він сам у своїй заяві жодного разу не згадав про державу-агресорку.
"Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва", – констатувало МЗС.
Міністерство закликало грузинських політиків утриматись від аналогічних заяв, які "вчергове повторюють російські наративи".
У четвер прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе сказав, що за загибель десятків тисяч людей в Україні ніхто не несе відповідальності.
Нещодавно Кобахідзе також казав, що опоненти влади хочуть "українізації Грузії" і буцімто "хочуть відкрити у Грузії другий фронт", а влада всіляко їм перешкоджає, щоб зберегти мир.