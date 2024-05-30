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Уряд Словенії схвалив визнання Палестинської держави
Уряд Словенії у четвер, 30 травня, офіційно схвалив визнання Палестинської держави, після чого це рішення має підтримати парламент, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє STA.
Вказано, що про відповідне рішення поінформував премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб після засідання кабінету міністрів. Очікується, що наступного тижня рішення затвердить парламент. Тоді Словаччина остаточно визнає Палестину незалежною і суверенною державою.
"Шляхом до досягнення миру є рішення про створення двох держав. Це рішення не спрямоване ні проти кого, навіть проти Ізраїлю, але це послання миру", — сказав Глоб, передає AP.
Нагадаємо, Норвегія, Іспанія та Ірландія 28 травня узгодженим рішенням офіційно визнали незалежність Палестини.