ДСНС: Росіяни вдарили по навчальному закладу в Ізюмському районі

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Російські війська вдень 30 травня завдали удару по навчальному закладу в прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ДСНС.

"Вдень ворог завдав удару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілу сталася руйнація одноповерхової будівлі навчального закладу та пожежа на площі близько 600 кв.м".

Вогнеборці працювали під загрозою постійних ворожих обстрілів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.