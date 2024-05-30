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ДСНС: Росіяни вдарили по навчальному закладу в Ізюмському районі
Російські війська вдень 30 травня завдали удару по навчальному закладу в прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у ДСНС.
"Вдень ворог завдав удару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілу сталася руйнація одноповерхової будівлі навчального закладу та пожежа на площі близько 600 кв.м".
Вогнеборці працювали під загрозою постійних ворожих обстрілів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.