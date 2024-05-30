Генштаб: З початку доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення

Від початку доби на фронтах російсько-української війни відбулося 84 бойові зіткнення, із них половина – на Курахівському та Покровському напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на 19.00 30 травня 2024 р.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали сім атак загарбників. Триває бій поблизу Андріївки. Нових авіаударів російські терористи завдали по районах населених пунктів Новоосинове (три керовані авіабомби) та Богуславка (один КАБ).

На Лиманському напрямку росіяни вдарили десятьма КАБами: шість бомб – по району Дронівки, чотири – по Ямполю.

На Сіверському напрямку тривають бойові зіткнення поблизу Роздолівки і Білогорівки. Чотири КАБи ворог скинув на село Закітне, ще два – на місто Сіверськ, одна керована авіабомба росіян прилетіла по Верхньокам’янському.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Сили оборони тримають російських окупантів під вогневим контролем та проводять активні заходи.

На Покровському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 21 спробу прорвати рубежі нашої оборони. Бойові зіткнення тривають у районі Сокола (на двох ділянках), Новоолександрівки та Прогресу. По Олександрополю окупанти били п’ятьма КАБами, ще одну таку бомбу задіяли для бомбардування Нью-Йорка на Донеччині. Уманське і Новоселівка зазнали атак некерованими авіаційними ракетами – 12 та 11 відповідно.

На Курахівському напрямку в районі міста Красногорівка українські воїни відбивають чотири штурмові дії противника. Загалом росіяни здійснили 21 атаку.

Втрати противника на Покровському і Курахівському напрямках разом на даний час: безповоротні - 155 російських окупантів, поранені - 203. Знищено чотири танки, сім бойових бронемашин, п’ять авто та одну артсистему. Пошкоджено ще два танки, 3 ББМ, дві гармати та два автомобілі.

На Времівському напрямку ворог випустив у районі Старомайорського 12 некерованих ракет.

На Придніпровському напрямку російські окупанти вдарили чотирма НАРами поблизу Олешківських Пісків.