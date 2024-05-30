Генштаб: Сили оборони вдарили ракетами ATACMS по поромній переправі у Криму

В ніч проти 30 травня Сили оборони України завдали удару по Керченській паромній переправі в окупованому Криму ракетами ATACMS, внаслідок чого були пошкоджені два пароми, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму… В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи" , — йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що "цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО — "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників".

Два пароми зазнали суттєвих пошкоджень. Вони здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки цьому військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.