США показали докази російських ударів по Україні ракетами з КНДР

Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів у новому звіті навело докази того, що Росія справді використала північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні, повідомляє Європейська правда.

Американська розвідка дійшла такого висновку, порівнявши зображення уламків ракет, знайдених у Харкові після російських ударів 2 січня, та зображень ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", – констатується у звіті.

Серед іншого, аналітики Розвідуправління Пентагону виявили подібності в секціях переднього двигуна, кормового двигуна та кабельного лотка і кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракети на заводі у Пхеньяні.

Минулого місяця експерти ООН також констатували, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.