Передплата за 50% - літня акція!
Зеленський: Найближчим часом буде багато комунікацій щодо нових систем ППО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом буде багато комунікацій з партнерами щодо нових систем ППО, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського 30 травня.
Президент зазначив, що найближчим часом буде багато комунікацій з партнерами щодо нових систем ППО та спільних виробництв, зокрема, виробництв дронів. Також обговорюватимуть збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва.
"Вже маємо частину підтверджених лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО і головне: реалізувати їх повністю і додати ще відповідних домовленостей".
Також глава держави повідомив, що провів кілька нарад із зовнішньополітичною командою про необхідні результати у червні.