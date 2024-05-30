Зеленський: Найближчим часом буде багато комунікацій щодо нових систем ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом буде багато комунікацій з партнерами щодо нових систем ППО, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 30 травня.

Президент зазначив, що найближчим часом буде багато комунікацій з партнерами щодо нових систем ППО та спільних виробництв, зокрема, виробництв дронів. Також обговорюватимуть збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва.

"Вже маємо частину підтверджених лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО і головне: реалізувати їх повністю і додати ще відповідних домовленостей".

Також глава держави повідомив, що провів кілька нарад із зовнішньополітичною командою про необхідні результати у червні.