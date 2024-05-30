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У ДТЕК нагадали, чому важливо вчасно передавати показники за світло
В періоди відключень електроенергії особливо важливо передавати показники лічильника вчасно, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють у ДТЕК.
"Друзі, в періоди відключень особливо важливо передавати покази лічильника вчасно. Якщо ми не отримаємо ваші покази, нам доведеться розраховувати їх за середнім значенням, що може бути більше, ніж ви реально спожили в травні", - наголосили в компанії.
В ДТЕК наголосили, що важливо передати покази в період з 30 травня по 3 червня.
Як передати показники
Передати покази легко і швидко через чат-бот:
Нагадаємо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація зі світлом в Україні скоро знову погіршиться. детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що про можливість повернення графіків відключень світла попереджав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.