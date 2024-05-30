У ДТЕК нагадали, чому важливо вчасно передавати показники за світло

В періоди відключень електроенергії особливо важливо передавати показники лічильника вчасно, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють у ДТЕК.

"Друзі, в періоди відключень особливо важливо передавати покази лічильника вчасно. Якщо ми не отримаємо ваші покази, нам доведеться розраховувати їх за середнім значенням, що може бути більше, ніж ви реально спожили в травні" , - наголосили в компанії.

В ДТЕК наголосили, що важливо передати покази в період з 30 травня по 3 червня.

Як передати показники

Передати покази легко і швидко через чат-бот:

Нагадаємо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація зі світлом в Україні скоро знову погіршиться. детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що про можливість повернення графіків відключень світла попереджав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.