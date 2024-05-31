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У Криму лунали вибухи, у порту в Краснодарському краї пожежа
У ніч на 31 травня в окупованому Криму пролунала серія вибухів, горить порт Кавказ. Про це пише Телеграм-канал "Кримський вітер", повідомляє Українська правда.
За інформацією місцевих мешканців, пролунало 8-10 вибухів.
Люди також повідомляю про велику пожежу у порту.
Місцеві журналісти повідомляють, що в порту є нафтобаза з якої надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.