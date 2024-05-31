У Криму лунали вибухи, у порту в Краснодарському краї пожежа

У ніч на 31 травня в окупованому Криму пролунала серія вибухів, горить порт Кавказ. ﻿﻿ Про це пише Телеграм-канал "Кримський вітер", повідомляє Українська правда.

За інформацією місцевих мешканців, пролунало 8-10 вибухів.

Люди також повідомляю про велику пожежу у порту.

Місцеві журналісти повідомляють, що в порту є нафтобаза з якої надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.