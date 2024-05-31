Армія РФ готує другу фазу наступу на Харківщині – ISW
Підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині. З посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Генштаб України 30 травня повідомили, що російські військові перекидають підрозділи, додаткові полки і бригади з інших ділянок лінії фронту та з полігонів до Стрілеча-Липці (на північ від м. Харкова) і Вовчанськ (на північний схід від м. Харкова).
Сирський повідомив, що російські військові не мають достатньо сил на півночі Харківської області, щоб провести повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов також повідомив, що російські війська перекидають резерви на Липцівський і Вовчанський напрямки, щоб залучити і закріпити якомога більше українських сил на півночі Харківської області та зберегти нинішній темп наступальних дій РФ у цьому районі.
Синєгубов заявив, що російські війська не зосередили "ударне угруповання" біля Золочівської громади Харківської області (на північний захід від Харкова).
Військові аналітики зауважили, що перекидання російськими військовими підкріплення до Харківської області вказує на те, що вони, ймовірно, продовжують приділяти пріоритет зусиллям із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області.
Російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після наміченого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста.
ISW продовжує оцінювати, що російські сили, ймовірно, стримують багато резервів Північного угруповання військ, яке укомплектовано елементами 11-го армійського корпусу, 44-го АК та 6-ї загальновійськової армії — усі частини російського Ленінградського військового округу (ЛВО).
Поки це угруповання військ не наблизиться до запланованої кінцевої чисельності в 50 000-70 000 осіб. Але, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, воно не матиме необхідної живої сили, для проведення успішної операції з оточення або захоплення міста Харкова.
Ключові висновки ISW за 30 травня:
- Президент США Джо Байден, за повідомленнями, схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, в тому числі ракети GMLRS, але не ракети більшої дальності ATACMS, для нанесення ударів по російській території поблизу кордону з Харківською областю.
- Європейські союзники України продовжують заявляти про свою підтримку дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для нанесення ударів по військових цілях в Росії.
- Високопоставлені українські військові повідомили, що російські війська перекидають сили на північ Харківської області з інших ділянок фронту, що свідчить про те, що російські військові продовжують надавати пріоритет зусиллям, спрямованим на те, щоб відтягнути і закріпити українські сили на півночі Харківської області.
- Французькі офіційні особи, за повідомленнями, можуть незабаром оголосити, що Франція направляє в Україну військових інструкторів.
- Західні країни продовжують докладати зусиль для збільшення виробництва та закупівель артилерійського озброєння для України.
- За повідомленнями, країни-члени НАТО не мають достатніх можливостей протиповітряної оборони для захисту членів Альянсу в Центральній і Східній Європі у разі повномасштабного нападу.
- Російський уряд схвалив 30 травня пакет поправок до російського податкового кодексу, які запроваджують прогресивну шкалу прибуткового податку з 2025 року, незначною мірою перекладаючи частину фінансового тягаря тривалої війни Росії в Україні на заможну російську еліту.
- Очільник Росії Володимир Путін продовжив зусилля з подолання демографічної кризи в Росії в рамках внутрішньополітичної ініціативи "Рік сім'ї" у 2024 році.
- Російські миротворці в підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я в Молдові, за повідомленнями, проводять місячну несанкціоновану перевірку своєї бронетехніки і можуть здійснити подальші провокації в найближчі місяці.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Вовчанська, а російські війська - біля Часів Яру, Авдіївки, Донецька та на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Росія сформувала новий неназваний десантно-штурмовий полк, який базується в окупованому Криму і наразі діє на запорізькому напрямку.