Армія РФ готує другу фазу наступу на Харківщині – ISW

Підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.﻿﻿ З посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Генштаб України 30 травня повідомили, що російські військові перекидають підрозділи, додаткові полки і бригади з інших ділянок лінії фронту та з полігонів до Стрілеча-Липці (на північ від м. Харкова) і Вовчанськ (на північний схід від м. Харкова).

Сирський повідомив, що російські військові не мають достатньо сил на півночі Харківської області, щоб провести повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов також повідомив, що російські війська перекидають резерви на Липцівський і Вовчанський напрямки, щоб залучити і закріпити якомога більше українських сил на півночі Харківської області та зберегти нинішній темп наступальних дій РФ у цьому районі.

Синєгубов заявив, що російські війська не зосередили "ударне угруповання" біля Золочівської громади Харківської області (на північний захід від Харкова).

Військові аналітики зауважили, що перекидання російськими військовими підкріплення до Харківської області вказує на те, що вони, ймовірно, продовжують приділяти пріоритет зусиллям із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

Російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після наміченого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста.

ISW продовжує оцінювати, що російські сили, ймовірно, стримують багато резервів Північного угруповання військ, яке укомплектовано елементами 11-го армійського корпусу, 44-го АК та 6-ї загальновійськової армії — усі частини російського Ленінградського військового округу (ЛВО).

Поки це угруповання військ не наблизиться до запланованої кінцевої чисельності в 50 000-70 000 осіб. Але, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, воно не матиме необхідної живої сили, для проведення успішної операції з оточення або захоплення міста Харкова.

Ключові висновки ISW за 30 травня: