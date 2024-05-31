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ППО збила крилату ракету та чотири "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 31 травня росіяни атакували ракетами та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили крилату ракету на Київщині та чотири "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Війська РФ атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з району Єйська (РФ).
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "Шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", – йдеться у повідомленні.