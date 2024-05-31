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ППО збила крилату ракету та чотири "Шахеди" – Повітряні сили

ППО збила крилату ракету та чотири "Шахеди" – Повітряні сили
Фото: Рixabay

У ніч на 31 травня росіяни атакували ракетами та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили крилату ракету на Київщині та чотири "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Війська РФ атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з району Єйська (РФ).

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "Шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", – йдеться у повідомленні.

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