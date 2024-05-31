РФ втратила в Україні ще майже 1400 військових та 39 артсистем – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1390 військових, 55 безпілотників, 39 артсистем, 18 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали: