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РФ втратила в Україні ще майже 1400 військових та 39 артсистем – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1390 військових, 55 безпілотників, 39 артсистем, 18 танків та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 507 650 (+1 390) осіб,
- танків − 7 728 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 14 935 (+22) од,
- артилерійських систем − 13 140 (+39) од,
- РСЗВ − 1 088 (+0) од,
- засобів ППО − 815 (+0) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 587 (+55) од,
- крилатих ракет − 2 229 (+7) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 905 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 164 (+11) од.