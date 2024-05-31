У російському Татарстані закрили небо над аеропортами через безпілотники

На території суб'єкта РФ республіки Татарстан помітили безпілотники, у столиці республіки − Казані − лунає сирена, закрите небо, проводиться евакуація працівників низки підприємств. Про це пишуть російські пропагандистські видання РБК і "РИА Новости", а також Telegram-канали, повідомляє Українська правда.

"Тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден введено в аеропортах Казані та Нижньокамська, повідомляє Росавіація", – зазначили у "РИА Новости".

Причину цього пропагандисти не називають, проте російські Telegram-канали публікують фото і відео безпілотників у небі над Татарстаном.

Повідомляється, що в столиці республіки лунає сирена.

Місцеві жителі повідомили, що співробітників низки підприємств евакуювали.

Люди на відео кажуть, що бачили щонайменше два дрони, мовляв "був один бабах і другий летить".

Telegram-канали не уточнюють, де саме бачили безпілотники. Але у Татарстані Росія виготовляє дрони-камікадзе "Шахед". Особлива економічна зона РФ "Алабуга" розташована за 200 км на схід від Казані, неподалік від міст Єлабуга та Нижньокамськ.