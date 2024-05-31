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У Міноборони Німеччини заявили, що розглянуть питання дозволу на удари по РФ
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина розглядатиме питання дозволу Україні бити німецькою зброєю по території Росії. Про це Пісторіус сказав на спільному з українським колегою Рустемом Умеровим брифінгу в Одесі, повідомляє Укрінформ.
Коментуючи дискусії про дозвіл Україні використовувати на території Росії німецьку зброю, глава німецького оборонного відомства зазначив, що, по-перше, канцлер ФРН Олаф Шольц "однозначно" сказав, що німецьку зброю можна застосовувати в "межах міжнародного права".
Пісторіус також зауважив, що двосторонні договори існують "не для того, щоб їх публічно обговорювати, проводити якісь "червоні лінії", що терпимо, а що нетерпимо".
"По-третє, це те, що ми будемо розглядати", - сказав міністр оборони ФРН.