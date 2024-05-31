Пенсіонери, що працюють, отримають підвищені виплати за два місяці – ПФУ

З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, що працюють, проведено автоматичний перерахунок пенсії. У червні вони отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.﻿ Про це повідомили у Пенсійному фонді України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в ПФУ, перерахунок провели пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

"Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні" , - йдеться в повідомленні ПФУ.

Нагадаємо, за даними ПФУ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні серед 10,2 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб. Середній розмір пенсій в цілому по Україні становив 5 743 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094,28 гривень. З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433 гривень).

Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.