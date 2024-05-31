Франція офіційно відмовилася запрошувати РФ на річницю висадки союзників у Нормандії

Франція не буде запрошувати представника Росії на заходи до 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. Це підтвердив Єлисейський палац. З посиланням на AFP, повідомляє Європейська правда.

У короткому коментарі канцелярії президента Франції йдеться, що для запрошення російської делегації "не склались умови, враховуючи загарбницьку війну, яку Росія веде проти України, і яка посилилася в останні тижні".

Раніше про це з посиланням на джерела повідомляло агентство Reuters.