Столтенберг: Україна має завдавати ударів по РФ, щоб захищатися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим, повідомляє Європейська правда.

За словами генсека Альянсу, після початку повномасштабного російського вторгнення Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.

"Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту (у Харківській області. – ред.)" , – пояснив він.

Столтенберг підкреслив, що його переконання пов’язане з тим, що удари ЗСУ по Росії мають оборонний характер.

"Україна повинна мати право завдавати ударів у відповідь, щоб захищатися" , – зазначив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натовську зброю.

Генеральний секретар також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, але відмовився йти у деталі щодо того, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

"Ми очікуємо, що це (удари по Росії – ред.) буде здійснюватися відповідально" , – пояснив він.

Як повідомляли, ключові держави НАТО скоригували свою позицію за останні дні. Зокрема, Білий дім схвалив удари по Росії, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по РФ.