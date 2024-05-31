В уряді розповіли, коли в "Дії" почне працювати бронь від мобілізації

Бронювання працівників буде доступне на порталі "Дія". Про це заявила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко під час щорічної конференції Forbes «Гроші для перемоги», повідомляє Новое время.

Розробкою постанови про механізм електронного бронювання, за словами Чорногоренко, займаються Мінцифри та Мінекономіки. Після ухвалення документа, роботодавці зможуть швидко забронювати своїх працівників без додаткових візитів до ТЦК.

У квітні Forbes отримав проєкт майбутньої постанови, однак тоді зазначалося, що над нею працює уряд. Згідно з ним урядовці хотіли відмовитись від паперового формату бронювання та перевести процедуру в електронний.

Концепція бронювання, згідно з проєктом постанови, має лишитись незмінною — бронюванню підлягають 50% військовозобовʼязаних працівників підприємств, визнаних критично важливими для економіки країни. Організація може забронювати більш ніж половину співробітників, якщо аргументує цю потребу. Які відомості роботодавець має надати для цього, — у документі не зазначалось.

Відповідно до інформації, яку здобули журналісти з тексту проєкта постанови, керівник підприємства (або уповноважена ним особа) має пройти ідентифікацію у Дії та подати перелік співробітників для бронювання у довільній формі, а також інформацію про компанію.

Перелік працівників для бронювання має містити такі дані про зазначених в ньому осіб:

прізвище, імʼя та по батькові;

паспортні дані;

ідентифікаційний код;

склад військовозобовʼязаного (рядовий, сержантський, старшинський або офіцерський);

номер військово-облікової спеціальності;

тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності);

відмітка про посаду керівника або заступника керівника підприємства.

До даних про підприємство віднесли:

повну назву;

адресу;

ЄДРПОУ.

Після цього керівник організації затверджує перелік електронним підписом. Далі дані звіряються з даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів Оберіг. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь, а у Дії — відповідний сертифікат.

За словами Катерини Чорногоренко електронне бронювання почне працювати, коли буде затверджена відповідна постанова.

«Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь за три-чотири тижні… для колег, щоб „докрутити“ функціонал, і ми запустимося» , — запевнила вона.

Відстрочка на підставі бронювання працівника триватиме шість або один місяць. На один місяць бронюватимуть лише раз за умови виявленні незначних відмінностей між поданою керівником інформацією та тою, що є у реєстрі Оберіг. За цей час людина має оновити дані в ТЦК або у ЦНАП, або через застосунок Резерв+. Після уточнення даних можна буде забронювати працівника на шість місяців.

Дія може заблокувати подання переліку працівників на бронювання, якщо:

компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників;

організація не уточнювала дані про кількість військовозобовʼязаних у територіальному центрі комплектування;

у співробітників наявні незакриті адміністративні провадження про порушення мобілізаційного законодавства.

Бронювання анулюватиметься у разі: