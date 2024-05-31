РФ намагається загострити ситуацію на південному фронті України – ЗСУ

Можливе загострення ситуації на Південному напрямку – росіяни деякий час накопичували ресурси та намагаються загострити ситуацію напередодні Глобального саміту світу. Про це розповів представник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ситуація на Південному (Таврійському) напрямку залишається "достатньо складною" – також вбачається можливе загострення ситуації на Оріхівському та на Дніпровському напрямках.

"Ворог деякий час накопичував деякі ресурси й зараз намагається напередодні Саміту миру, який організовує Україна, традиційно для своєї країни загострити ситуацію на фронті. Ми це спостерігали вже неодноразово – можу нагадати вам, як під час перемовин у Стамбулі (29 березня 2022 року. – Ред.) російські окупанти вдарили крилатою ракетою "Калібр" по будівлі обласної державної адміністрації у Миколаєві, коли загинуло 37 осіб" , – зазначив Плетенчук.

Речник пояснив, що такі дії є сталою практикою для росіян, коли починаються розмови про мир або способи розв'язання конфлікту, оскільки інтерес загарбників лише один - змусити Україну до капітуляції.

Відповідно, за таких умов, окупанти одразу починають посилювати тиск вздовж лінії фронту – і сьогоднішня ситуація не стала винятком, розповів військовий.

Водночас, зауважив він, не вбачається ознак створення окупантами наступальних угрупувань для повномасштабних операцій.