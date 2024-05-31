У Швеції пояснили, чому поки не передавають Україні літаки Gripen

Уряд Швеції вирішив, що постачання шведських літаків Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі, бо це ускладнить перехід повітряних сил на нові літаки. Про це заявив очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом перед початком зустрічі міністрів НАТО, повідомляє Європейська правда.

Міністр підтвердив, що Швеція розглядала можливість такої передачі, але ухвалила негативне рішення виходячи з того, що зараз Україна має отримати значну кількість винищувачів F-16.

Утім, шведський дипломат не виключив можливість повернутися до цього згодом.

"Українським збройним силам буде занадто складно інтегрувати дві системи одночасно. Можливо, Gripen прийдуть після (завершення постачань) коаліції F-16" , – пояснив він.

Водночас шведський міністр заявив, що замість постачання власних літаків для ЗСУ було запропоновано альтернативу. "Ми запропонували альтернативу – передали літаки далекого спостереження, які суттєво розширює можливості винищувачів F-16" , – нагадав він.

Як повідомлялося, Швеція передає Україні два літаки РЛС, що дозволять винищувачам вражати далекі цілі.