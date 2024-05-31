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Сирський обговорив з головою Комітету начальників штабів США потреби ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вдруге за місяць провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, в ході якої обговорили потреби українських військових на фронті.
Про це йдеться у повідомленні головкома у Facebook.
"Обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України", – йдеться в повідомленні.
Сирський повідомив, що подякував співрозмовнику за військово-технічну допомогу від США: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку.
"Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів", – додав він.