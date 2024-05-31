Сирський обговорив з головою Комітету начальників штабів США потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вдруге за місяць провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, в ході якої обговорили потреби українських військових на фронті.

Про це йдеться﻿ у повідомленні головкома у Facebook.

"Обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України" , – йдеться в повідомленні.

Сирський повідомив, що подякував співрозмовнику за військово-технічну допомогу від США: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку.