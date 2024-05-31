Литва готова відправити військових в Україну для тренувань – прем'єрка

Литва готова направити свій військовий контингент для допомоги в підготовці військ на українській території. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Литва готова відправити свої війська для тренувань в Україну у співпраці з іншими зацікавленими країнами.

Шимоніте нагадала, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.

"І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватиме їх (українських солдатів – Ред.) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити" , – сказала литовська прем'єрка.

Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.