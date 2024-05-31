Окупанти на півдні змушують воювати мешканців захоплених територій – ЗСУ

Росіяни змогли накопичити деякі ресурси на півдні завдяки зменшенню кількості атак раніше, використовують проти України своїх військових, зеків, а також незаконно мобілізованих місцевих жителів з окупації. Про це розповів представник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни змогли накопичити деякі ресурси на півдні – була "невеличка пауза", коли було менше атак, і тепер окупанти намагаються виконати накази свого керівництва.

Відповідно, на півдні окупанти залучають "дуже різноманітні" ресурси особового складу – зокрема, це і військові окупаційної армії, і ув'язнені з російських в'язниць, зазначив Плетенчук.

До того ж на напрямку росіяни примусово змушують воювати місцевих жителів з тимчасово окупованих територій, зазначив він.