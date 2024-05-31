Чиновнику одеської військової частини вручили підозру за допущення крадіжки виплат бійців

Чиновник військової частини в Одеській області отримав підозру. Він допустив крадіжку 4 млн гривень виплат бійців.﻿ З посиланням на дані Державного бюро розслідувань, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Підозру вручили начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин в Одеській області у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Слідство встановило, що влітку 2023 року бухгалтер військової частини протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Бухгалтер незаконно присвоїв 4,2 млн гривень, які були призначені на виплати військовим. Справу фігуранта передали до суду. Також подано цивільний позов про відшкодування збитків.

Начальнику фінансово-економічної служби військової частини загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, вчора, 30 травня, колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову обрали новий запобіжний захід. Його знову заарештували з можливістю вийти під заставу, розмір якої 140 млн гривень.

Варто додати, що Борисова затримали рік тому, його підозрюють у незаконному збагаченні та зловживанні службовим становищем. Нещодавно екс-військком вийшов з СІЗО, внісши заставу у 12 млн гривень. Але його відразу затримали, правоохоронці заявили, що Борисов збирався виїхати з України.