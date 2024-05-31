Зеленський прилетів до Швеції: підпише одразу три безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Стокгольма, де зустрінеться з прем'єрами Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії, а також президентом Фінляндії. Також заплановане підписання трьох безпекових угод.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Зеленського у Telegram.

"Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру" , – йдеться в повідомленні.

Президент зустрінеться з:

прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном,

президентом Фінляндії Александром Стуббом,

прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен,

прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере,

прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

"Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах" , – зазначив він.

"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період" , – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.