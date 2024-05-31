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Зеленський прилетів до Швеції: підпише одразу три безпекові угоди
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Стокгольма, де зустрінеться з прем'єрами Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії, а також президентом Фінляндії. Також заплановане підписання трьох безпекових угод.
Про це йдеться в повідомленні Зеленського у Telegram.
"Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру", – йдеться в повідомленні.
Президент зустрінеться з:
- прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном,
- президентом Фінляндії Александром Стуббом,
- прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен,
- прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере,
- прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.
"Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах", – зазначив він.
"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", – йдеться в повідомленні.
Також Зеленський зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.