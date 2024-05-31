Масштабну операцію в Криму зі знищення логістики провели Сили оборони та СБУ – ЗМІ

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, що забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму﻿﻿. Посилаючись на співрозмовників в СБУ, повідомляє Українська правда.

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

В ніч же на 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалковій нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника, додає співрозмовник УП.