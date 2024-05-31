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Партизани: росіяни в Криму почали відновлювати недіючі аеродроми
У тимчасово окупованому Криму російські окупанти почали відновлювати недіючі аеродроми, боячись нових ракетних ударів. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».
«Агент «АТЕШ» з числа військовослужбовців 27-ї авіаційної дивізії РФ поінформував про відновлення аеропорту Заводське в Сімферополі. Повідомив, що проводяться роботи на злітно-посадкових смугах, ремонти будівель та перекидання військової техніки та людей на територію аеропорту», - йдеться у повідомленні партизан.
Зазначається, що у зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на острові, окупанти стрімко намагаються відновлювати занедбані місця, такі як аеродроми Кіровське (Феодосія) і Багерово (у районі Керчі).
«Наші агенти пильно стежать за цим і оперативно передають інформацію до надійних рук», - додали в «АТЕШ».