Партизани: росіяни в Криму почали відновлювати недіючі аеродроми

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти почали відновлювати недіючі аеродроми, боячись нових ракетних ударів. Про це повідомляє﻿ партизанський рух «АТЕШ».

«Агент «АТЕШ» з числа військовослужбовців 27-ї авіаційної дивізії РФ поінформував про відновлення аеропорту Заводське в Сімферополі. Повідомив, що проводяться роботи на злітно-посадкових смугах, ремонти будівель та перекидання військової техніки та людей на територію аеропорту» , - йдеться у повідомленні партизан.

t.me/atesh_ua

Зазначається, що у зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на острові, окупанти стрімко намагаються відновлювати занедбані місця, такі як аеродроми Кіровське (Феодосія) і Багерово (у районі Керчі).