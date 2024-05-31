Україна підтвердила дозвіл від США на обмежені удари по Росії

Україна підтвердила, що Сполучені Штати дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території. Про це Guardian заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє Європейська правда.

Він підтвердив повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

"Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон" , – зазначив речник президента України.

Никифоров вказав:

"Ми почали отримувати позитивні сигнали по дипломатичних каналах про обмежене використання озброєнь від США у прикордонному з Харковом регіоні".

Своєю чергою в інтерв'ю Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.