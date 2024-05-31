Медведєв знову пригрозив ядерною зброєю за дозвіл на удари по РФ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після дозволів бити західною зброєю по території РФ заявив, що "конфлікт із Заходом" розвивається "за найгіршим сценарієм", і вкотре почав погрожувати ядерною війною, повідомляє Українська правда.

"Нинішній військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм. Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї. А тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто" , – написав Медведєв.

Російський чиновник знову почав погрожувати країнам, які вважають, що Україна може бути їхньою зброєю по території країни-агресора Росії.

"Західні країни, які нібито "схвалили застосування" своєї зброї підвищеної дальності по території Росії (незалежно від того, йде мова про старі або нові частини нашої країни), повинні ясно розуміти наступне: 1. Усю їхню військову техніку і фахівців, які воюють проти нас, знищуватимуть як на території к. України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії" , – зазначив він.

За його словами, Росія вважає, що всіма далекобійними засобами ураження "безпосередньо управляють військовослужбовці країн НАТО".

"Це ніяка не "військова допомога", а участь у війні проти нас. І такі їхні дії цілком можуть стати casus belli (привід для війни − ред.)... Така "індивідуальна допомога" країн НАТО проти Росії, чи то керування своїми крилатими ракетами великої дальності, чи то відправлення контингенту військ в Україну, − це серйозна ескалація конфлікту" , − вкотре почав погрожувати Медведєв.

Зокрема, він знову погрожує, що Росія застосує ядерну зброю.