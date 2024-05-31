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В Повітряних силах наголосили на необхідності додаткових ресурсів для відбиття атак РФ
Росія продовжує комбіновані повітряні атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України, тому Повітряним силам постійно потрібні додаткові ресурси для ефективного відбиття таких атак. Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Укрінформ.
"При такій кількості повітряних засобів, яка є у росіян, ніколи не буває достатньо ракет та систем, комплексів, які могли б постійно ефективно протистояти таким комплексним масованим атакам та вберегти прифронтові міста...
Ми постійно наголошуємо на необхідності таких систем, як Patriot, а також середньої дальності IRIS-T та NASAMS, які також ефективно виконують свої задачі та можуть прикривати Patriot. І звичайно, малого радіусу дії, такі як Gepard, які чудово справляються з «Шахедами» та стали б ефективним прикриттям для наших інфраструктурних обʼєктів та безпосередньо міст", - підкреслив Євлаш.
Він додав, що Україна чекає на більшу кількість засобів від партнерів, які б дозволили Повітряним силам ще більш ефективно протистояти атакам Росії.
"Ворог останнім часом проводить ці комбіновані атаки і, звісно, нам потрібно більше засобів та ресурсів, щоб відбивати ці атаки", - сказав Євлаш.