На кордоні із Сумщиною недостатньо військ РФ для масштабного вторгнення - ОВА

На Сумщині мають розвіддані про чисельність ворога на кордонах - її недостатньо для масштабного вторгнення, але ЗСУ до цього готуються.﻿ Про це у Телеграмі повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"На засіданні Ради оборони області військове керівництво та сили оборони і безпеки підтвердили, що ситуація контрольована. Обласна адміністрація володіє розвідувальною інформацією про розташування сил ворога. За даними Генштабу, угруповання поблизу кордону, яке б могло здійснити наступ, наразі не існує" , - написав Артюх.

Утім, він зазначив, що в області є чітке розуміння того, що ситуація може швидко змінитись. Збройні сили готові до будь-яких викликів з боку ворога.

Голова адміністрації зазначив, що наразі продовжуються роботи по облаштуванню фортифікаційних споруд, укріпленню ліній оборони.

Основні ж рубежі – перший і другий – побудовані раніше, зараз проводиться їхнє облаштування і дообладнання, де це необхідно.