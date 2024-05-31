Німеччина дозволила бити переданою зброєю по військових об'єктах в РФ

Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що дозволяє Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Європейська правда.

Згідно із його заявою, Україна може "використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань" – в тому числі і зброю, надану Німеччиною.

Йдеться "про звільнення української території", зазначив речник.

Уряд Німеччини домовився з Україною, "що зброя, яку ми постачаємо, буде використана з цією метою відповідно до міжнародного права".

У заяві, зокрема, йдеться про масовані атаки Росії в Харківській області, які тривають вже кілька тижнів і "готуються, координуються і здійснюються" з позицій у сусідньому прикордонному регіоні РФ.

"Разом ми переконані, що Україна має право згідно з міжнародним правом захищатися від цих атак" , – додав Гебештрайт.

Видання Bild нагадує, що Німеччина передає Україні САУ Panzerhaubitze 2000, а також установки Mars II (аналог американського HIMARS). Враховуючи дальність їхньої стрільби, припускає видання, може йтися про удари вглиб території РФ на 40 кілометрів.